تكريم طفل هلالي شاهد مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة

المناطق _ الرياض

تداول نشطاء موقع تويتر مقطع فيديو طفل الهلالي يتابع مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة، وسط مطالبات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطفل الهلالي لشجاعته وتميزه عن أبناء جيله واختياره مكان بعيد عن الجماهير لمشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم.

وقد تفاعل حساب منبر الهلال من خلال تغريد بحسابه على تويتر وقال : نود التوصل لهذا الطفل من أجل تكريمه .. نأمل من ذويه التواصل معنا .