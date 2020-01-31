احدث الأخبار

تكريم طفل هلالي شاهد مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة
أبرز المواد
 ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية اهتمام بالأفراد وأسرهم
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية
أبرز المواد
 ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 213
أبرز المواد
 أداء متباين للأسهم الأمريكية عند بدء تداولاتها اليوم
أبرز المواد
 جامعة القصيم تعلن عن مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين على وظيفة “معيد”
أبرز المواد
 شاهد.. أردوغان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2005
أبرز المواد
 تنمية “حي نمار ” تقيم برنامج “تمهير” لتمكين الفتيات من سوق العمل
منطقة الرياض
 جمعية توعية الشباب تستهدف تقديم برامج وقائية رائدة بالرياض
منطقة الرياض
 60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية
منطقة مكة المكرمة
 الهلال يستعيد الصدارة بثنائية أبها
أبرز المواد
تكريم طفل هلالي شاهد مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة

تكريم طفل هلالي شاهد مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة

أبرز المواد
ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية اهتمام بالأفراد وأسرهم

إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية اهتمام بالأفراد وأسرهم

أبرز المواد
مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية

مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية

أبرز المواد

تكريم طفل هلالي شاهد مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة

تكريم طفل هلالي شاهد مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة
http://almnatiq.net/?p=826883
المناطق _ الرياض

تداول نشطاء موقع تويتر مقطع فيديو طفل الهلالي يتابع مباراة الهلال وأبها من أعلى الجبال المجاورة، وسط مطالبات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم الطفل الهلالي لشجاعته وتميزه عن أبناء جيله واختياره مكان بعيد عن الجماهير لمشاهدة مباراة الهلال وأبها اليوم.

 

وقد تفاعل حساب منبر الهلال من خلال تغريد بحسابه على تويتر وقال : نود التوصل لهذا الطفل من أجل تكريمه .. نأمل من ذويه التواصل معنا .

 

 

 

روابط ذات صلة

ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ثنائية أبها تعيد الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية اهتمام بالأفراد وأسرهم

إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية اهتمام بالأفراد وأسرهم
مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية

مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة قد تؤدي لشبه انعدام الرؤية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*