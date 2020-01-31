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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الرائد والاتحاد يتعادلان إيجاباً

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الرائد والاتحاد يتعادلان إيجاباً

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان : الرائد والاتحاد يتعادلان إيجاباً
http://almnatiq.net/?p=826886
المناطق _ الرياض

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الرائد والاتحاد التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ضمن مباريات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تقدم الرائد أولاً عن طريق أحمد الزين في الدقيقة 50 بعد مهارة فردية ، حيث راوغ أكثر من لاعب قبل أن ينفرد بالمرمى ويسكن الكرة الشباك ، وفي الدقيقة 80 تمكن الاتحاد من إدراك التعادل عن طريق لاعبه ليوناردو خيل الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس عز الدين دوخة.
وبتلك النتيجة رفع الرائد رصيده لـ 27 نقطة في المركز السادس ، فيما ارتفع رصيد الاتحاد لـ 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

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