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سمو أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي

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سمو أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي

سمو أمير منطقة جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي
http://almnatiq.net/?p=826889
أحد المسارحة _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان،‬ اليوم، تعازيه ومواساته في وفاة عمدة أحد المسارحة رئيس الغرفة التجارية بمنطقة جازان سابقا الشيخ عبده بن حسن حكمي ، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.
وأعرب سموه خلال زيارته لمنزل أبن الفقيد الشيخ محمد بن عبده حكمي ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تعازيه ومواساته لأبناء وأشقاء وذوي الفقيد.

مشيدًا سموه بما قدمه الفقيد من أعمال في مجال الخير والإصلاح في المجتمع ودوره في المساهمة في تنمية المنطقة من خلال عمله بعده مجالات اقتصادية وتنموية.
سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعددا ومن المسؤولين.

 

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