سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي

جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان،‬ اليوم تعازيه ومواساته في وفاة عمدة أحد المسارحة رئيس الغرفة التجارية بمنطقة جازان سابقا الشيخ عبده بن حسن حكمي ، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأشقاء وذوي وأسرة الفقيد .

منوهًا سموه بمناقب الفقيد وما قدمه من أعمال في مجال الخير والإصلاح في المجتمع ودوره في المساهمة في تنمية المنطقة من خلال عمله بعده مجالات اقتصادية وتنموية.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.