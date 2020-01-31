سمو وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

المناطق _ الرياض

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد المرافق له إلى القاهرة مساء اليوم للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيعقد غدًا السبت.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.