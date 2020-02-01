شاهد .. رئيس نادي النصر: كرة القدم تجارة والتسويق مهم.. وعلى اللاعبين الاهتمام بأنفسهم

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شهد ملتقى بيبان الرياض 2020 مشاركة صفوان السويكت رئيس النصر وخالد البلطان رئيس الشباب، خلال إحدى الجلسات الحوارية.

وأكد رئيس نادي النصر صفوان السويكت أن كرة القدم تجارة كبيرة تعتمد على عدة عوامل أهمها «الحوكمة، رجال الأعمال، الجماهير ونتائج الفريق».

وأوضح أن التسويق مهم جدًا في كرة القدم لكن الداعم له هو العلامة التجارية للنادي، لافتا إلى أنه على اللاعبين الاهتمام بأنفسهم، مستدلا على ذلك أن هناك بعض اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة لا يملكون منازل.

فيما أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن الحل لضمان استمرارية قوة الدوري السعودي هو «التشفير»، مضيفا أن التشفير هو الخطوة الأولى للتخصيص.

وبين أن المباراة الواحدة في الدوري تتكلف تقريباً ثمانية ملايين ريال، وتابع أنه شخصياً ضد المبالغة في أسعار الاشتراكات، مقدماً مقترحاً بأن يكون السعر 300 ريال للموسم.