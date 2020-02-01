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السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=826914

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعى له رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد باندي ، بحضور معالي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونائبة الأمين العام أمينة محمد، تأبينا لصاحب الجلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور –رحمه الله-، السلطان السابق لسلطنة عمان الشقيقة.
واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل السلطان قابوس.
ثم ألقيت كلمات بهذه المناسبة من رئيس الجمعية العامة وأمين عام الأمم المتحدة والمجموعات الاقليمية لدى الامم المتحدة، إضافة لدولة المقر الولايات المتحدة الأمريكية، والمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، استذكروا فيها محاسن الفقيد الراحل وجهوده الدولية في إحلال الأمن والسلام والمحبة والتعايش بين الجميع.

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