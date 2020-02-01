احدث الأخبار

” الأونروا ” تدعو المانحين والشركاء لدعم ميزانية عام 2020
أبرز المواد
 إدارة “قطار الحرمين” تتبرأ من “المغرد المسيء”
أبرز المواد
 مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الوضع في نهم والجوف باليمن
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز المواد
 رسميا .. بريطانيا تنفصل عن الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 شاهد.. عاصفة ثلجية في كازاخستان تدفن السيارات على الخط السريع
أبرز المواد
 شاهد .. رئيس نادي النصر: كرة القدم تجارة والتسويق مهم.. وعلى اللاعبين الاهتمام بأنفسهم
أبرز المواد
 اجتماع طارئ لـ”التعاون الإسلامي” لبحث خطة السلام الأمريكية
أبرز المواد
 فرنسا ترصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا
أبرز المواد
 كافاني باق في سان جيرمان بعد فشل “صفقة أتلتيكو”
أبرز المواد
 1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %
أبرز المواد
 إيرادات ربعية قياسية لـ “أبل” تتجاوز 91 مليار دولار.. 61% منها مبيعات أجهزة الآيفون
أبرز المواد
” الأونروا ” تدعو المانحين والشركاء لدعم ميزانية عام 2020

” الأونروا ” تدعو المانحين والشركاء لدعم ميزانية عام 2020

أبرز المواد
إدارة “قطار الحرمين” تتبرأ من “المغرد المسيء”

إدارة “قطار الحرمين” تتبرأ من “المغرد المسيء”

أبرز المواد
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الوضع في نهم والجوف باليمن

مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الوضع في نهم والجوف باليمن

أبرز المواد
السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبرز المواد

” الأونروا ” تدعو المانحين والشركاء لدعم ميزانية عام 2020

” الأونروا ” تدعو المانحين والشركاء لدعم ميزانية عام 2020
http://almnatiq.net/?p=826928
المناطق - وكالات

دعا المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، المانحين والشركاء إلى مواصلة دعم الوكالة وتقديم ما لا يقلّ عن 1.4 مليار دولار لتمويل الخدمات الأساسية لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الوكالة لعام 2020.
وأبان ساوندرز في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم، أن الدعم الهائل الذي تلقته الأونروا في الجمعية العامة في ديسمبر الماضي كان بمثابة تأكيد ساحق على أهمية عمل الوكالة وولايتها، داعياً المانحين والشركاء مواءمة هذا الدعم بتقديم التمويل اللازم ليُتاح فرصة توفير الحماية للاجئي فلسطين وتقديم الخدمات المهمة التي تُعدّ من الحقوق الإنسانية الأساسية.

روابط ذات صلة

إدارة “قطار الحرمين” تتبرأ من “المغرد المسيء”

إدارة “قطار الحرمين” تتبرأ من “المغرد المسيء”
مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الوضع في نهم والجوف باليمن

مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الوضع في نهم والجوف باليمن
السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في تأبين السلطان قابوس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*