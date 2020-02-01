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سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

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سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”
http://almnatiq.net/?p=826931
المناطق - الرياض

قبل ساعات على إغلاق باب الانتقالات الشتوية، تعاقد نادي أرسنال اللندني، الجمعة، مع المدافع البرتغالي سيدريك سواريس لاعب ساوثمبتون بموجب عقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد سواريس (28 عاما) مع ساوثمبتون في نهاية الموسم الحالي وقد لعب للفريق الانجليزي 138 مباراة منذ انضمامه إليه في 2015.

وبهذا أصبح سواريس ثاني لاعب يتعاقد معه أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري على سبيل الإعارة قادما من فلامنغو البرازيلي.

وقال إيدو المدير الفني لأرسنال عبر موقع النادي على الانترنت “سيدريك مدافع صاحب خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالطبع على المستوى الدولي أيضا.”

وأضاف إيدو: “هو إضافة كبيرة أخرى لخط دفاعنا وسيضيف نوعية إلى الفريق”.

وأردف: “أعرف أنه يلعب بالتزام كامل وبكل طاقته. نتطلع إلى الاستمرار حتى المراحل الأخيرة من الموسم بوجود سيدريك ضمن تشكيلتنا”.

ويأتي انتقال سواريز إلى أرسنال عقب انضمام كايل ووكر-بيترز إلى ساوثمبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من توتنهام هوتسبير اللندني.

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