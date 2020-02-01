كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية؟

كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية؟

أبرز المواد
أبو الغيط: لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم

أبو الغيط: لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم

أبرز المواد
مصر في انتظار المولود رقم 100 مليون

مصر في انتظار المولود رقم 100 مليون

أبرز المواد
سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

أبرز المواد

كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية؟

كورونا.. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة حالة الطوارئ العالمية؟
http://almnatiq.net/?p=826934
المناطق - الرياض

في خطوة نادرة، أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي في جنيف إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لفيروس كورونا لم يسبق له مثيل قوبل باستجابة غير مسبوقة.

ولكن ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية؟

بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن هذا يمنح تلك المنظمة الدولية السلطة لإصدار تنبيهات وتحذيرات بشأن السفر للمدن والمناطق والبلدان المتأثرة بالمرض.

وبتلك الصلاحيات يمكن للمنظمة مراجعة تدابير الصحة العامة التي اتخذتها مختلف البلدان لضمان أوضاعها الصحية.

فعلى سبيل المثال إذا ما فرضت دولة قيودا على السفر أو التجارة تتجاوز توصيات المنظمة، مثل رفض دخول المرضى المشتبه بهم، فيمكن لمنظمة أن تطلب تبريرات وتفسيرات علمية لتلك الإجراءات.

ورغم أن تلك التوصيات ليست ملزمة للدول، غير أنها ستشكل ضغطا كبيرا على الدول للالتزام بنصائح وتوصيات منظمة الصحة إذ إن على الأعضاء التقيد باللوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن المنظمة، وإعاقة هذه اللوائح قد يعرضها للمسألة وفق القانون الدولي.

روابط ذات صلة

أبو الغيط: لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم

أبو الغيط: لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستسلم
مصر في انتظار المولود رقم 100 مليون

مصر في انتظار المولود رقم 100 مليون
سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

سواريس ينضم إلى أرسنال “في الساعات الأخيرة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*