قبرص تعلن الاشتباه بأول اصابة بفيروس كورونا

المناطق - الرياض

أعلنت قبرص الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض على شخص عائد من الصين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة “أظهر مواطن صيني يعيش في قبرص وزار الصين في الأيام القليلة الماضية عوارض شبيهة بتلك التي يسببها فيروس كورونا”.

وأكدت السلطات في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أنه تم اتباع جميع الإجراءات للتعامل مع فيروس كورونا في هذه الحالة، حيث يخضع المريض للعلاج في إحدى مستشفيات العاصمة نيقوسيا.

وقالت الوزارة إنه “تم استبعاد فرضية الإنفلونزا بعد إجراء الفحوص اللازمة”.

وأضافت أنها “ستتحقق أكثر” خلال الأيام المقبلة بينما يتم إبقاء المريض في المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت بيان الوزارة إلى أن “هذه حالة مشتبه بها (لفيروس كورونا) ولم يتم تأكيدها بعد”.

وأضاف “سنبقي الجمهور على اطلاع حول أي تطورات”.

ووفقا ليومية “فيليلفثيروس” القبرصية فقد أخضع المريض للحجر الصحي بعد وصوله إلى المطار حيث أظهر الفحص إصابته بحمى شديدة.