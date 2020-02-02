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نفق مخدرات “5 نجوم” بين المكسيك والولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=826958
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الأميركية اكتشاف نفق، قالت إنه الأطول بين الولايات المتحدة والمكسيك، مشيرة إلى أنه استخدم لتهريب المخدرات.

ويربط النفق الذي يبلغ طوله 1300 متر، بين مدينة سان دييغو في كاليفورنيا ومدينة تيخوانا المكسيكية المجاورة.

وكانت السلطات الأميركية بدأت في رصد النفق قبل أشهر، لكنها أعلنت عنه الخميس، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وبدا أن النفق مجهز بأحدث الأنظمة الإلكترونية، مثل نظام للإنارة وأخرى لسكة حديدية تسمح بمرور العربات وثالث خاص بتصريف المياه، ورابع يسهل عملية تمرير الهواء داخل النفق.

وإلى جانب ذلك، يوجد مصعدان كهربائيان على مدخلي النفق في الولايات المتحدة والمكسيك.

ويبلغ ارتفاعه أكثر من متر وعرضه 60 سنتيمترا، ويبدو من درجة تنظيمه أن عصابة محترفة قامت ببنائه.

وبعد اكتشاف أمر النفق، عملت السلطات الأميركية مع نظيرتها المكسيكية لكشف مساره ومدخله.

ولم يبلغ حتى الآن عن اعتقال أي فرد، أو مصادرة مواد مخدرة، أو معدات على خلفية اكتشاف النفق.

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