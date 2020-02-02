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كيف تنبأ بيل غيتس بتفشي فيروس كورونا قبل شهور؟

كيف تنبأ بيل غيتس بتفشي فيروس كورونا قبل شهور؟
http://almnatiq.net/?p=826960
المناطق - الرياض

في عام 2019، تنبأ الملياردير بيل غيتس بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم.

وتوقع غيتس، في سلسلة وثائقية صدرت على نتفليكس، ظهور فيروس ما في أحد أسواق الصين، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع كورونا، الذي ظهر في مدينة ووهان.

وفي حلقة بعنوان “الوباء القادم”، جرى بثها لأول مرة في أواخر العام الماضي، حذر غيتس من أن العالم “غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي”.

وأبرزت هذه الحلقة أن أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات، مضيفة “جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المخلط مع اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر”.

في هذا الصدد، ذكر غيتس “العالم غير مستعد للتعامل مع تداعيات انتشار الفيروسات، التي غالبا تحتاج سنوات لعلاجها والقضاء عليها”.

وأضاف “أكبر خطر لدينا حاليا ويمكن أن يتسبب في مقتل ملايين الأشخاص، هو ظهور وباء جديد”.

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