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1.2 مليار ريال نصيب السعودية من الساعات السويسرية في 2019

1.2 مليار ريال نصيب السعودية من الساعات السويسرية في 2019
http://almnatiq.net/?p=826962
المناطق - الرياض

في العام الماضي 2019، أرسلت سويسرا إلى الخارج 20.7 مليون قطعة من الساعات التي تحمل علامتها بقيمة 21.7 مليار فرنك “22.5 مليار دولار”، وهي أقل صادرات منذ 2009، بحسب “الاقتصادية”.
ورغم الهبوط في الحجم بنسبة 13.1 في المائة والزيادة في القيمة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بأرقام 2018، إلا أن الرقمين يمثلان انخفاضا “تاريخيا”. ولا تزال ساعات العلامات المتوسطة تواجه منافسة من الساعات الذكية على وجه الخصوص، وهو اتجاه يمكن أن يستمر.
واستوردت السعودية ما قيمته 322.4 مليون فرنك “332.1 مليون دولار- 1.2 مليار ريال” من الساعات السويسرية في 2019 مقابل 344.3 مليون فرنك في 2018 و325.1 مليون فرنك في 2017. ويمثل رقم 2019 هبوطا في قيمة الواردات بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بـ2018، وهبوطا طفيفا قدره 0.8 في المائة مقارنة بـ2017.
ووفقا لبيان أصدره اتحاد صناعة الساعات السويسرية، فإنه رغم تسجيل السوق السعودية هبوطا في وارداتها من الساعات السويسرية مقارنة بـ2018 و2017 لكنها حافظت على مركزها الـ13 بين أكبر مستوردي الساعات السويسرية في العالم.
وبهذا الموقع، تقدمت السعودية على دول صناعية غنية أو ذات كثافة سكانية عالية أو مراكز للاستيراد وإعادة التصدير، مثل: تايوان “المركز 14″، هولندا “15”، أستراليا “16”، تايلاند “17”، المكسيك “18”، روسيا “19”، كندا “21”، النمسا “22”، البرتغال “23”، الهند “24”، تركيا “26”، بلجيكا “28”، اليونان “29”، والسويد “30”.

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