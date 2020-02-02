1482 مستفيدا من تقسيط سداد الزكاة المستحقة خلال عام

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بلغ عدد المستفيدين من تقسيط سداد الزكاة المستحقة خلال العام الماضي 1482 مكلفا، لطلبات تقسيط وصلت إلى 1107 طلبا.

وقالت وفقا لـ”الاقتصادية” الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن الهيئة أتاحت خدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل وتتطلب سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط، شريطة توضيح مبررات طلب التقسيط.

وأكدت أن من شروط التقسيط، تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، وتقديم طلب تسديد الزكاة بالتقسيط إلكترونيا عبر بوابتها، وذلك لمن يترتب عليه دفعها ويمر بحالة استثنائية تمنعه من تسديد المبلغ كاملا وطريقة تقديم طلب التقسيط، مع توضيح قيمة القسط الذي سيلتزم به المتقدم، وأسباب عدم القدرة على السداد في تاريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات.

ويتطلب توضيح عدد الأقساط المقترحة وقيمة كل قسط بجانب الدفعة أو الدفعات التي ستدفع مقدما، ويشترط ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها المبلغ.

ويحق للهيئة اعتبار قرار التقسيط ملغى في حالة توقف المكلف عن سداد قسطين متتاليين أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو في حال تبين أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع، كما تلزم الهيئة المكلف بضرورة سداد ما يستحق عليه بالكامل بعد أن يخطر المكلف بخطاب أو إشعار من الهيئة بشكل آلي.

وذكرت الهيئة أن هناك آليات تتبعها في التحصيل، منها عدم تجاوب المكلف مع المطالبتين الأولى والثانية بالسداد، إذ يتم مباشرة إخطار المكلف بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاما ما لم يتم السداد خلال 20 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، وأيضا المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الرابع من عام 2019، وذلك قبل 31 من شهر كانون الثاني (يناير) 2020 المنتهي أمس.