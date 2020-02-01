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رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية في 9 مناطق بطقس السبت

رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية في 9 مناطق بطقس السبت
http://almnatiq.net/?p=826981
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوُّن سحب رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا السبت في 9 مناطق

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، توقعت خلاله، تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم

ووفق بيان «هيئة الأرصاد»، يمتد تأثير الرياح، إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية

كما توقعت الهيئة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان

ووفق بيان الأرصاد، ستكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية، مع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة

أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر ، وحالة البحر متوسط الموج

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