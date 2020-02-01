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سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة القيارة جنوب الموصل

سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة القيارة جنوب الموصل
http://almnatiq.net/?p=826983
المناطق_وكالات

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء أمس الجمعة، بسقوط 5 صواريخ كاتيوشا على قاعدة القيارة جنوب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد)

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى إن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة القيارة الجوية (60 كيلومتر جنوب الموصل)، والتي تتخذها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مقراً لها في محافظة نينوى إلى جانب القوات العراقية

ومن جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الصواريخ الـ 5 سقطت ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة الـ 16، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية

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