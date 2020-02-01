120 شركة سعودية وخليجية ناشئة تبهر العالم في ملتقى بيبان الرياض

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استعرضت 120 شركة سعودية وخليجية تجاربها في عالم ريادة الأعمال أمام زوار ملتقى بيبان الرياض، بهدف خلق بيئة محفزة أمام زوار الملتقى وأصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية

ويسهم الملتقى في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وإبراز إنجازات رواد الأعمال السعوديين والخليجيين، وخلق بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال

وتنافست الشركات الناشئة فيما بينها لجذب أكبر عدد من الزوار للاطلاع على تجاربها، إذ استعرضت شركة سعودية ناشئة تجربتها في مجال التوظيف التي كانت بدايتها قبل 8 أشهر، من خلال جمع الراغبين في الوظائف الجزئية والموسمية من عمر 17 سنة فما فوق، بهدف تطوير مهاراتهم والدخول في سوق العمل مبكرا وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، وبلغ عدد المشتركين أكثر من 15 ألف مشترك إلى جانب اشتراك أكثر من 300 شركة في الموقع تطرح الفرص الوظيفية المتاحة لديها

كما أطلع الزوار على تجربة شركة كويتية ناشئة تعمل في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، والتي لم يتجاوز وجودها في السوق السعودية أكثر من 6 أشهر، بعد أن تأسست في الكويت عام 2017م برأس مال عند التأسيس بلغ نحو مليوني ريال، وتضاعفت مبيعاتها 120% خلال عام 2018 مقارنة في 2017

ونظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جلسة نقاش ضمن فعاليات “ملتقى بيبان الرياض” ، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية وعدد من رواد ورائدات الأعمال

وتضمنت محاور اللقاء مناقشة بناء القدرات والتدريب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتحديات الحالية والمستقبلية لتلك المنشآت ومصادر الدعم المالي، والمبادرات الجديدة التي تخص المنشآت، وأهمية توطين الوظائف وتحدياتها والتوظيف عن بعد والتوظيف الجزئي، ودور القطاع الخاص في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الدكتور عبدالله أبوثنين

وتحدث الدكتور أبوثنين عن نتائج مبادرات الوزارة الـ68 التي أطلقتها في وقت سابق، إضافة إلى الـ20 مبادرة التي أعلنت مؤخرا، موضحاً أن الوزارة في صدد إطلاق مبادرة تأشيرات التأسيس، التي ستسهم في دعم رواد الأعمال ورفع نسبة التأشيرات الفورية المصدرة لهم

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في ملتقى “بيبان الرياض” عبر جناح تعريفي بالخدمات التي تقدمها، وتشتمل على (منصة قوى وموائمة والعمل عن بعد والعمل الحر والتقييم الذاتي والتسوية مقابل التوطين ومراكز ضيافة الأطفال)، كما شاركت بورشة عمل بعنوان (آلية تأسيس المنظمات غير الربحية المتخصصة في خدمة ريادة الأعمال والدعم والخدمات المقدمة لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى عقدها اتفاقية عمل مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

يذكر أن ملتقى بيبان الرياض -تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”- سيستمر حتى السبت 1 فبراير 2020، في واجهة الرياض للفعاليات والمؤتمرات من الساعة 4 وحتى 11 مساء

ويهتم الملتقى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويقدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها