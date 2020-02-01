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المملكة تبحث تعزيز التعاون الإنمائي بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المملكة تبحث تعزيز التعاون الإنمائي بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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المملكة تبحث تعزيز التعاون الإنمائي بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المملكة تبحث تعزيز التعاون الإنمائي بين مجموعة آسيا والمحيط الهادئ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
http://almnatiq.net/?p=827001
المناطق_الرياض

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس ، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آخيم شتاينر

وتأتي مشاركة المملكة بصفتها عضوا فاعلا في المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة، وعضوا في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركا أساسيا وفاعلا في أنشطته الإنمائية

ويهدف اجتماع أعضاء المجلس من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز التعاون الانمائي بين البرنامج ودول المجموعة بما يخدم دول المنطقة ويساعدها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبحث معالجة المشكلات التي تعيق ذلك

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد بندر بن مهدي النهدي

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