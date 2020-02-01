احدث الأخبار

مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار
أبرز المواد
 “البيئة”: تفشي فيروس كورونا الجديد له صلة وثيقة بالحيوانات الفطرية
أبرز المواد
 “الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض
أبرز المواد
 “القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين
أبرز المواد
 «الطيران المدني» تعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 صدور قرار بإعفاء وسيم يوسف من إمامة جامع الشيخ زايد الكبير في الإمارات
أبرز المواد
 شاب يقتل جاره لسرقه هاتفه
أبرز المواد
 شاهد .. فيديو لسعوديين يؤدون رقصة فولكلورية مع والدتهم المسنة يشعل مواقع التواصل
أبرز المواد
 حساب المواطن يوضح شروط إعادة تسجيل المحذوفين من استحقاق الدعم
أبرز المواد
 التعليم تحدث طوارئها للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 ألف ريال غرامة لفاقدي الهوية للمرة الرابعة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية للجامعة العربية
أبرز المواد
مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار

مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار

أبرز المواد
“البيئة”: تفشي فيروس كورونا الجديد له صلة وثيقة بالحيوانات الفطرية

“البيئة”: تفشي فيروس كورونا الجديد له صلة وثيقة بالحيوانات الفطرية

أبرز المواد
“الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض

“الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض

أبرز المواد
“القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين

“القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين

أبرز المواد

شاب يقتل جاره لسرقه هاتفه

http://almnatiq.net/?p=827027
المناطق_متابعات

في جريمة قتل مثيرة للدهشة ، أقدم شاب معدوم الضمير على سرقة جاره الستيني من أجل سرقة هاتفه المحمول ومبلغ لا يتعدى 1200 جنيه فقط

وفي التفاصيل ، فقد تلقت الشرطة المصرية بلاغ بالعثور على جثة ساعد شرطة على المعاش داخل شقته مقيد اليدين مع وجود آثار اعتداء عليه ، وذلك فور وصول نجلته إلى مسكنه لزيارته والاطمئنان عليه

وكشفت تحريات الشرطة أن الشاب باغت الضحية أثناء زيارت له وقام بتقيده والإعتاء عليه حتى فارق الحياة ومن ثم قام بالسرقة

واعترف المجرم بفعلته وتمت إحالته للنيابة ، ليتم تقديمه للمحاكمة وينال جزاء جريمته الخسيس

روابط ذات صلة

مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار

مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار
“البيئة”: تفشي فيروس كورونا الجديد له صلة وثيقة بالحيوانات الفطرية

“البيئة”: تفشي فيروس كورونا الجديد له صلة وثيقة بالحيوانات الفطرية
“الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض

“الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*