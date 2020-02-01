شاب يقتل جاره لسرقه هاتفه

المناطق_متابعات

في جريمة قتل مثيرة للدهشة ، أقدم شاب معدوم الضمير على سرقة جاره الستيني من أجل سرقة هاتفه المحمول ومبلغ لا يتعدى 1200 جنيه فقط

وفي التفاصيل ، فقد تلقت الشرطة المصرية بلاغ بالعثور على جثة ساعد شرطة على المعاش داخل شقته مقيد اليدين مع وجود آثار اعتداء عليه ، وذلك فور وصول نجلته إلى مسكنه لزيارته والاطمئنان عليه

وكشفت تحريات الشرطة أن الشاب باغت الضحية أثناء زيارت له وقام بتقيده والإعتاء عليه حتى فارق الحياة ومن ثم قام بالسرقة

واعترف المجرم بفعلته وتمت إحالته للنيابة ، ليتم تقديمه للمحاكمة وينال جزاء جريمته الخسيس