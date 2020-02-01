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“القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين

أبرز المواد

“القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين

“القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين
http://almnatiq.net/?p=827038
المناطق_الرياض

أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الميزات التي ستوفرها اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة

وقال الدكتور القصبي إن اللائحة توفر الحماية لمصالح المتعاملين وتحمي بيانات المستهلكين، وتشتمل على العديد من الضوابط التي تعزز الشفافية، وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء، وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري

وحظرت اللائحة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، وتمنع استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.

وشددت اللائحة على ضرورة أن يبلغ مقدم الخدمة وزارة التجارة خلال 3 أيام في حال تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، كما ألزمت مقدم الخدمة بالاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة الإلكترونية من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد

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