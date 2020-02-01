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“الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض

http://almnatiq.net/?p=827039
المناطق_الرياض

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض يوم الإثنين المقبل الموافق 3 فبراير 2020، استفسارات المتصلين كافة حول مرض كورونا المستجد عبر برنامج طبيب على الهاتف ، وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع، لاطلاعهم وتذكيرهم بما يتوجب عليهم معرفته عن مرض كورونا المستجد واعراضه ومسبباته وأفضل الطرق للوقاية منه

وسيستضيف البرنامج اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني رئيس قسم طب الأطفال، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية، للاجابة على استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً على الهاتف رقم 0118023052

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