مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار

المناطق - تبوك

ثمن مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني الدور الذي تقوم به الجمارك السعودية والتعاون المثمر والبناء بين مكافحة المخدرات وبينها لاسيما في المنافذ البرية على حدود المملكة لحماية الوطن .

وتسلم ‏مدير عام جمرك حالة عمار محمد بن علي القيسي درعًا تذكاريًا مُقدمًا من اللواء ” الزهراني” سلّمه نيابةً عنه مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد حمد العمّاري نظير ماقدمه وزملائه من جهود ملموسة وتعاون بناء في التصدي لدخول الممنوعات للمملكة واصفاً مشاركة المعلومات في العمل الجمركي بحجر الزاوية متمنياً لمدير عام جمرك حالة عمار وزملائه المزيد من العطاء في خدمة وطننا المعطاء.

من جانبه اعرب ” القيسي” عن شكره وتقديره لمدير عام مكافحة المخدرات على هذه اللفتة التشجيعية الكريمة التي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على المملكة وأمنها، وتوحيد الجهود لخدمة الوطن .