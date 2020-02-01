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تشييع جثمان الطالبة “بشرى محجب” المتوفاة حرقًا داخل شقة بجازان

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تشييع جثمان الطالبة “بشرى محجب” المتوفاة حرقًا داخل شقة بجازان

تشييع جثمان الطالبة “بشرى محجب” المتوفاة حرقًا داخل شقة بجازان
http://almnatiq.net/?p=827051
المناطق_جازان

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة بمنطقة جازان أمس الجمعة، جثمان الطالبة بشرى محجب، التي لقيت مصرعها قبل شهرين حرقاً داخل إحدى الشقق.

وأدت الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الفتاة، قبل دفنها بإحدى مقابر المحافظة.

يذكر أن الفتاة لقيت مصرعها في نوفمبر العام الماضي، داخل إحدى الشقق بمنطقة جازان، وعثر على جـثتها محترقة بالكامل ومتفحمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق وقتها مع الفتاة التي خرجت معها “بشرى” في سيارة واحدة كان من المفترض أن تأخذهما لأداء أحد الامتحانات، وتم إيقاف عدة أشخاص على ذمة التحقيق من بينهم الفتاة التي كانت ترافقها في اليوم الذي توفيت فيه.

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