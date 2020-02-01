اختراق موقع وزارة مصرية.. وهاكرز “إيرانيون” يعلنون مسؤوليتهم

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http://almnatiq.net/?p=827058
المناطق - وكالات

أعلن مصدر بوزارة الصحة المصرية، السبت، تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة للاختراق ما تسبب فى تعطله.

وقال المصدر، إنه يجري التعامل حاليا مع “القراصنة” وإعادة الموقع إلى طبيعته، على أن يتم تشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة تكثف جهودها لعمل إجراءات وقاية مكثفة، كونه المنفذ الإعلامي الرسمي الوحيد لها.

وكان المخترقون قد تركوا رسالة تقول إن الموقع تم اختراقه من قراصنة “هاكرز” إيرانيين.

ولاحظ من يحاول الدخول على الموقع عبر محرك البحث غوغل رسالة تقول:”لقد جرى اختراق الموقع بواسطة قراصنة إيرانيين.. نحن أقرب إليكم.. ونعرف هويتكم”.

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