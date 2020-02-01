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“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشاريع الطرق بمنطقة عسير

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“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشاريع الطرق بمنطقة عسير

“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشاريع الطرق بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=827067
المناطق - سراة عبيده

قام مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري بزيارة تفقدية لمشاريع التنفيذ والصيانة بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة للوقوف على مراحل الإنجاز وسير العمل بها وذلك استكمالاً لعدد من الجولات التي قام بها في عدد من محافظات المنطقة.

وقد أكد “الشراري” أن هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وتوجيهات معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر
ومعالي النايب لشؤن الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ، مضيفاً أن هذه الجولات تشمل عموم المنطقة من أجل الوقوف على مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها وكذلك التأكد من سير العمل بها وفق الخطط والجداول الزمنية المقررة لها .

وأضاف أن هذه الزيارات تسهم في الوقوف على العوائق التي قد تعترض تنفيذ المشروعات بما يسهم في إزالتها سريعاً وكذلك النظر في طلبات الأهالي واحتياجاتهم في مجال الطرق .

وقدوقف على ما تم إنجازه من مشاريع التنفيذ بالفرشة وعلى رأسها ازدواج طريق الفرشه الجربة ، إضافة لعدد من المشاريع بالمحافظة وهي طريق الجربة- الربوعه -ظهران الجنوب .
وشدد على المقاول بمضاعفات الجهد وزيادة العمل في المشروع وانهائها في الوقت المحدد وعدم التاخير او التباطؤ في المشروع

كما قام الشراري بتفقد وسائل السلامة على الطرق والرفع من عوامل السلامة على طريق ظهران الجنوب -سراة عبيده وعقبة الجوه ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية عمليات الصيانة للطرق وذلك لما لها من عامل كبير في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المسافرين .

وقد طالب “الشراري” المقاولين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات والانتهاء منها وفق الأزمنة المحددة وبجودة عالية وفق المواصفات المطلوبة .

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