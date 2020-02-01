البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

بدأت بلدية محافظة رجال ألمع بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة وذلك وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال و أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية تبدأ بأعمال التأهيل الخاصة بأربعة مواقع أثرية بالمحافظة وهي (قلعة البلدة ، قلعة صافيه ، القشلة بالشعبين ، قصبة العوص ) .

وأضاف “حافظ” أن أعمال البلدية تتمثل في أعمال النظافة والإنارة وتأهيل المداخل المؤدية للمواقع وكذلك الأماكن المحيطة بها ، حيث تعتبر هذه الأعمال ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري ، مؤكداً أن الأماكن الأثرية من عوامل تحسين المشهد الحضري مما يزيد من أهمية الاهتمام بهذه المواقع .

مشيراً إلى أن هذه المواقع تعتبر ذات أهمية كبيرة وذلك لما تحويه من تراث كبير حيث تتمتع بطابع معماري قديم يجسد حقبة من الزمن شهدت كفاحاً كبيراً من الآباء والأجداد ، مبيناً أن أقل ما يمكن تقديمه لهذا التراث هو الحفاظ عليه .

