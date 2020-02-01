بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

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بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب ، بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ويبحث الاجتماع إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان ” رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.