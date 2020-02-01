احدث الأخبار

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
أبرز المواد
 البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع
منطقة عسير
 “الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشاريع الطرق بمنطقة عسير
منطقة عسير
 تعليم عسير يعلن عن وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية
منطقة عسير
 وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة
أبرز المواد
 اختراق موقع وزارة مصرية.. وهاكرز “إيرانيون” يعلنون مسؤوليتهم
أبرز المواد
 الأونروا: 40 % من اللاجئين الفلسطينيين لايزالون مهجرين من مخيماتهم داخل سوريا
أبرز المواد
 تشييع جثمان الطالبة “بشرى محجب” المتوفاة حرقًا داخل شقة بجازان
أبرز المواد
 مدير عام مكافحة المخدرات يكرم مدير جمرك حالة عمار
أبرز المواد
 “البيئة”: تفشي فيروس كورونا الجديد له صلة وثيقة بالحيوانات الفطرية
أبرز المواد
 “الكورونا المستجد” على هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض
أبرز المواد
 “القصبي” يوضح الميزات التي توفرها “لائحة التجارة الإلكترونية” الصادرة حديثاً للمستهلكين
أبرز المواد
بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

أبرز المواد
البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع

منطقة عسير
“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشاريع الطرق بمنطقة عسير

“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشاريع الطرق بمنطقة عسير

منطقة عسير
تعليم عسير يعلن عن وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية

تعليم عسير يعلن عن وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية

منطقة عسير

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=827078
المناطق - واس

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب ، بناء على طلب دولة فلسطين وبحضور فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
ويبحث الاجتماع إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام بعنوان ” رؤية السلام والازدهار ومستقبل أكثر إشراقا” التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية والاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني.

روابط ذات صلة

وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة

وزير التعليم : نعمل على “ربط حقيقي” بين تخصصات الجامعات ووظائف المستقبل وبين المناهج واحتياجات السوق من المهن المطلوبة
اختراق موقع وزارة مصرية.. وهاكرز “إيرانيون” يعلنون مسؤوليتهم

اختراق موقع وزارة مصرية.. وهاكرز “إيرانيون” يعلنون مسؤوليتهم
الأونروا: 40 % من اللاجئين الفلسطينيين لايزالون مهجرين من مخيماتهم داخل سوريا

الأونروا: 40 % من اللاجئين الفلسطينيين لايزالون مهجرين من مخيماتهم داخل سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*