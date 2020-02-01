“الحصن والمهرجان المسرحي” الأسبوع المقبل بمهرجان المجاردة

المناطق - المجاردة

تعلن اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة عن أهم الفعاليات للأسبوع المقبل ضمن مهرجان المجاردة شتانا غير حيث سيقام المهرجان المسرحي بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة المجاردة

وقد أقيمت التصفيات الأولية بين المدارس الثانوية في المحافظة وتأهل للمرحلة النهائية أربعة مدارس سيقدمون عروضهم المسرحية في مسرح شارع الفن على النحو التالي

الأحد٦/٨: ثانوية عمار بن ياسر

الاثنين٦/٩: ثانوية صقر قريش

الثلاثاء٦/١٠: ثانوية ابن حبان

الأربعاء٦/١١: ثانوية الإمام البخاري

السبت ٦/١٤:

الحفل الختامي للمهرجان المسرحي وإعلان صاحب المركز الأول علماً أن جميع المسرحيات ستعرض بعد صلاة العشاء بإذن الله كما أن جوائز هذه المسابقة عبارة عن مبلغ ١٥٠٠٠ريال

وعلى صعيد آخر وفي مجال التنافس والترفيه سيقام بإذن الله ولأول مرة في المنطقة سباق الحصن (حصن المجاردة) وهو البرنامج الأضخم حيث سيكون السباق على الهواء مباشرة وسيحصل الفريق الفائز على جائزة نقدية عبارة عن مبلغ ١٥٠٠٠ ريال وسيكون مواعيد السباق على النحو التالي

يوم الأربعاء٦/١١

يوم الخميس ٦/١٢

يوم الجمعة الموافق ٦/١٣

(الحفل الختامي والعرض الرئيس)

حيث سيقام السباق بالحديقة الواقعة بشارع الفن بحضور كوكبة من الفنانين ونجوم السوشا ميديا .