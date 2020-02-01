الجمعية السعودية لجراحة العظام تنظم “المؤتمر العلمي التاسع للجمعية”

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نظمت الجمعية السعودية لجراحة العظام التابعة لجامعة الملك سعود اليوم, “المؤتمر العلمي التاسع للجمعية”, الذي يستهدف أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام، بمشاركة متخصصين من المملكة وخارجها، وذلك في فندق هيلتون بالعاصمة الرياض.

وأوضح رئيس الجمعية ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبد العزيز الجريان أن الجمعية السعودية لجراحة العظام كأحد الجمعيات العلمية الفاعلة في المملكة، التي تسهم دائما في تسهيل وتذليل سبل التواصل بين المختصين في مجال جراحة العظام لتبادل الخبرات العلمية وتنمية المهارات العملية، وأن يكون هذا المؤتمر محط أنظار الخبراء والمهتمين في مجال جراحة العظام محليا وإقليميا وعالميا.

وأكد أمين مجلس إدارة الجمعية السعودية لجراحة العظام ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور معد الساعاتي، أن المؤتمر يعزز فرص التفاعل والتواصل بين الأطباء من داخل وخارج المملكة العربية السعودية ويسهم في نقل الخبرة والاستفادة من التجارب من خلال المحاضرات وطرح الأبحاث وورش العمل المقامة، مضيفاً أن المؤتمر سيشهد مشاركة شركات طبية عالمية ومحلية متخصصة لعرض أحدث التقنيات والمعدات والمستجدات العلمية في مجال جراحة العظام.