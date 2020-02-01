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“تعليم الأفلاج” يعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

“تعليم الأفلاج” يعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

منطقة الرياض

“تعليم الأفلاج” يعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور

“تعليم الأفلاج” يعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور
http://almnatiq.net/?p=827102
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم السبت، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي “المستخدمين” و”بند الأجور”؛ مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ على الوظائف عبر الرابط الإلكتروني (https://cutt.us/3DN4w) بدءًا من غد الأحد ولمدة 5 أيام.

واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا، على أن يكون من سكان محافظة الأفلاج، ولديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات، ولائقًا صحيًّا (فحص طبي)، وسليم الحواس، وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل، وحسن السيرة والسلوك؛ على ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام “ساعد” في وزارة الخدمة المدنية، ويجتاز المقابلة الشخصية.

وأكد تعليم الأفلاج أنه سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئيًا عبر الرسائل النصية أو الاتصال على الأرقام المسجلة في طلب التوظيف؛ علمًا بأن الإدارة غير مسؤولة عن تغيير رقم هاتف المتقدم بعد فترة التقديم.

ونوهت إدارة تعليم الأفلاج إلى أنها لن تنظر إلى طلبات سابقة قُدمت ورقيًّا أو إلكترونيًّا قبل تاريخ هذا الإعلان، وعلى المواطنين التقدم بطلب توظيف جديد.

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