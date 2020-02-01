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رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود

رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود
http://almnatiq.net/?p=827112
المناطق - الرياض

قدم صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك اعتذاره إلى منسوبي نادي النصر وجماهيره السبت، على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام النصر الخميس، والتي تعادل فيها الفريقان ضمن الجولة الـ16 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وأرسل أبو نخاع اعتذاره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب:” ‏أعتذر بإسمي وإسم كل ضمكاوي إن حصل خطأ غير مقصود بحق نادي ‎النصر أو رجالاته وجمهوره العريض، نحرص أن تبقى علاقتنا بجميع أندية الوطن علاقة جميلة بجمال وطننا، ودمتم بخير”.
يذكر أن الجزائري نور الدين زكري مدرب فريق ضمك، تحدث في المؤتمر الصحفي حول مباراة فريقه أمام النصر، متحدياً الأخير أن يسجل ضده لو لعب لمدة شهر دون الحصول على ركلة جزاء، وهي التصريحات التي لاقت رواجاً بعد اللقاء.

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