احدث الأخبار

الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة
أبرز المواد
 رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا واستعداده للمفاوضات
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال
أبرز المواد
 “تعليم الأفلاج” يعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور
منطقة الرياض
 الجمعية السعودية لجراحة العظام تنظم “المؤتمر العلمي التاسع للجمعية”
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام
منطقة المدينة المنورة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 540 حقيبة شتوية في إقليم كشمير
محليات
 “الحصن والمهرجان المسرحي” الأسبوع المقبل بمهرجان المجاردة
منطقة عسير
 وزير التعليم يدشن معامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
المنطقة الشرقية
 بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
أبرز المواد
 البدء في تأهيل 4 مواقع أثرية في رجال ألمع
منطقة عسير
الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة

الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة

أبرز المواد
رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود

رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود

أبرز المواد
الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا واستعداده للمفاوضات

الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا واستعداده للمفاوضات

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

أبرز المواد

الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة

الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة
http://almnatiq.net/?p=827115
المناطق - الرياض

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة المباراة التي جمعت بين العدالة والأهلي، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم العدالة أولا عن طريق اللاعب ميدوين بيتيغي بعد مرور نصف ساعة من صافرة انطلاق المباراة، حينما سدد ضربة جزاء لفريقه لترتد وتتهادى أمامه ليعيد إرسالها إلى الشباك.

وبعد 8 دقائق من هدف العدالة، أدرك فريق الأهلي التعادل بواسطة سلمان المؤشر الذي استلم تمريرة بينية من بلايلي اخترق فيها العمق الدفاعي ويرسلها في الشباك مسجلاً هدفاً أهلاوياً، ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

التعادل رفع رصيد العدالة إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 30 نقطة للأهلي صاحب المركز الثالث.

روابط ذات صلة

رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود

رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود
الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا واستعداده للمفاوضات

الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا واستعداده للمفاوضات
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*