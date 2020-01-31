وادي الدواسر.. اختتام دورتين تدريبيتين في أندية الحي ” للبنات “

وادي الدواسر - فالح الدوسري

اختتمت أندية الحي الترفيهية التعليمية بنات التابعة لتعليم وادي الدواسر الدورتين التدريبيتين ( الخط العربي و الأمن السيبراني ) والتيتأتي من ضمن الدورات التدريبية النوعية التي تقدمها أندية الحي لمرتادات الأندية واللاتي فاق عددهن ٥٤ متدربة في الدورتين المقدمة.

هذا ما أوضحته ممثلة أندية الحي الأستاذة بخيته الدوسري والتي أشادت بداية بفريق العمل من المشرفات والمدربات التي قدمن جهوداًمميزة في جميع الدورات ، كما أشادت بالمتدربات اللاتي فاق عددهن أكثر من ٥٤ مرتادة في البرنامجين التدريبين .

وأبانت أن هذه الدورات التدريبية النوعية التي تنفذ في أندية الحي بوادي الدواسر ، تأتي وفق توجهات رؤية المملكة 2030، التي تتماشى معبرنامج جودة الحياة وتحقيقاً للتطلعات التي تنشدها وزارة التعليم في إيجاد بيئة تعليمية وترفيهية جاذبه ومتميزة.