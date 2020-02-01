“سدوس” قرية تراثية تنهض لسباق طواف الدراجات العالمي

​

عقود من الهجران وجدران طينية كادت أن تتهاوى مع مرور الزمن، عصفت بها رياح عجزت عن محوها، نهضت القرية التراثية “سدوس” وأزيح الستار عنها حيث ستشهد انطلاقة طواف السعودية للدراجات الهوائية في مرحلته الثانية يوم الأربعاء المقبل والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة ، حيث استبق الاتحاد السعودي للدراجات، الفعالية باجتماعات ماراثونية مع عدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة.​

مسارات انطلاق المرحلة الثانية لطواف الدراجات:​

ورسمت الجهات المختصة مسارات انطلاق المرحلة الثانية من حصن سدوس شمال غربي الرياض حتى طريق تركي الأول بمسافة 182 كم، وسيشارك130دراجاً يتنافسون في سباق لا يخلو من الإثارة نحو قصر “المصمك” في قلب العاصمة السعودية الرياض، على 5 مراحل، وبمسافة تصل إلى 774 كم، في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات. “uci” بالتنسيق مع الاتحاد

​

لماذا سدوس؟​

تعد بلدة سدوس القريبة من الرياض باتجاه الشمال الغربي واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في وسط الجزيرة العربية، حيث احتضنت معالم أثرية من أهمها: مسلة لافتة عليها نقوش وكتابات تعود إلى عصور قديمة تؤكد أهمية البلدة.​

قال عنها الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار سابقًا “قصة المكان لا يعرفها الناس إلا عندما يأتون إليها ولن يأتوا إليها إلا عندما يكون الموقع جاذبا”. وهكذا بدأت الأنظار تتجه نحو تلك القرية التراثية لاستثمارها في كافة المجالات.​

دراسة ألمانية عن سدوس :

تعتبر دراسة المدن والحواضر من خلال تتبع أسسها المعمارية وبنيتها التخطيطية وربطها بالأعراف الاجتماعية والتقاليد السائدة لدى سكان تلك المدن والحواضر، من اهم ما يمكن تقديمه لإثراء الجانب التاريخي والحضاري لتلك الأماكن، هذا ما حصل مع العالم والمهندس المعماري كريستوف هانكه الذي حصل على الدكتوراه من جامعة كيسر زلاوترن الألمانية عام ٢٠٠٤ م نظير الدراسة العلمية التي قدمها عن سدوس تحت عنوان ( سدوس نموذج للقرية النجدية بالمملكة العربية السعودية ) والتي أشار اليها ناشر الكتاب معالي الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ، والذي قال في مقدمة الكتاب ان رحلة هذا العمل الاكاديمي بدأت عام ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ، حينما استثمر العالم كريستوف ماريه هانكه وجوده الرسمي في المملكة العربية السعودية، وذلك للعمل في بعض المجالات والاهتمام بالنهضة التنموية بالمملكة، ووجد الفرصة مناسبة لإنجاز دراسة عن قرية سدوس والتي ضمت كثيرا من المباني التي تعود الى ما قبل القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) وحملت تصاميمها مؤشرات على روابط دينية اجتماعية كانت باعثًا في التخطيط، حيث التقى كريستوف في بداية رحلته العلمية بوالدي الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم ابن مشاري بن معمر رحمه الله ١٣٤٣-١٤١٥ / ١٩٢٥- ١٩٩٥م امير سدوس ، والذي اكرم وفادته وعائلته وقدم له كل ما يخدم أبحاثه ومعلوماته التاريخية.

سدوس القرية النجدية :​

– قرية سعودية، تبعد عن الرياض 70 كم باتجاه الشمال الغربي.

– إحدى مدن العارض أحد الأقاليم التاريخية التي كانت تتألف منها منطقة نجد. ​

– تقع في الجزء الأعلى من وادي وتر (صلبوخ)، وعلى بعد ثلاثة أميال من جهة الشرق.​

– منها تقع حزوى التي كانت تعرف بالسدوسية ووردت في أشعار القدماء.​

– تمتد البلدة على حوض سدوس. ​

– تعد واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في منطقة وسط الجزيرة العربية.​

– عرفت باسم القرية، واحتضنت معالم أثرية في غاية الأهمية.​

– بها مسلة لافتة عليها نقوش وكتابات تعود إلى عصور قديمة تؤكد أهمية البلدة كإحدى الحواضر في الجزيرة العربية. ​

– يوجد بالمنطقة القصر القديم الذي ينسب بناؤه لسليمان بن داود عليهما السلام.​

– بهاكتابات القديمة على حجرين عثرت عليهما جامعة الملك سعود في سدوس في التسعينيات من القرن الماضي.ونقلتهما لمتحف الجامعة بالرياض. ​

– عثر بها على نقوش قديمة عثر عليها في السلسلة الجبلية شمال سدوس، وهي أحرف مسند جنوبي يقدر عمرها ما بين 2000 إلى 3000 عام.​

– . ذكرت المصادر التاريخية بأن أول استقرار في المنطقة هو لقبيلة هزان الأولى البائدة.​

– تلاها استقرار قبيلتي طسم وجديس قبل الميلاد، وكان نفوذ طسم يشمل بلادا واسعة منها سدوس.​

– سكن المنطقة بنو سدوس بن شيبان من بني ذهل، وبنو حنيفة، والجميع من بكر بن وائل، وكان استقرارهم فيها قبل الإسلام بقرنين من الزمان تقريبا. ​

– مر لويس بيلي بسدوس في 3 مارس (آذار) عام 1865م، وذكر في كتابه «رحلة إلى الرياض»: «لقد توقفنا هذا المساء في سدوس التي كانت عبارة عن مجموعة مزارع صغيرة وجميلة ولطيفة، اجتمع بعضها إلى البعض الآخر في الوادي حول حصن صغير.. لقد كانت المنازل وجدران الحدائق في سدوس أنيقة ومتصلة، مما يدل على عدم وجود العدوان والعنف». كما قام لوريمر بتحديد عدد منازل سدوس، وذكر أن منازله 160 منزلا. ​

دروب سدوس :​

– طريق الأبكين (الريع) وهو الطريق الرئيس الذي يربط سدوس بالعيينة فالرياض، والأبكين كما وصفها الهمداني قرنان جبيلان أي جبلان بارزان من سلسلة جبال طويق، وهذه السلسة تفصل وادي وتر عن وادي حنيفة، وقد سلك الطريق بلجريف عند زيارته للرياض عام 1279هـ.​

– درب حبودل يقع هذا الدرب في شعيب الدرب أحد روافد أبا الحسك، وهو طريق قديم كان يُستعمل بكثرة للمرور بين العيينة وسدوس عن طريق ظهرة سدحة حيث يختصر المسافة بينهما، وقد ذكر هذا الطريق الرحالة لويس بلي عام 1281هـ اثناء مروره منه، قائلاً :” صعدنا مرتفعات العارض عن طريق ممر ضيق ولكنه لم يكن صعباً “، وفي عهد الملك عبدالعزيز جُدد هذا الطريق ورُصف بالحجارة لتسلكه السيارات بسهولة، وقد نُسب هذا الطريق إلى الشخص الذي أشرف على رصفه، والذي يُدعى حبودل .​

– درب ملهم تعتبر ملهم إحدى أشهر بلدان الشعيب، وكان يربطها بسدوس والعيينة درب يسمى إلى الآن درب ملهم، ويقع الدرب في أعلى شعيب الشعيبة شمال سدوس.