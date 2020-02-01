احدث الأخبار

“الفيفا” يطالب بتغيير نظام إقامة كأس الأمم الإفريقية
أبرز المواد
 “سدوس” قرية تراثية تنهض لسباق طواف الدراجات العالمي
ثقافة وفنون
 الجامعة العربية ترفض بالإجماع “صفقة القرن”
أبرز المواد
 مجددا خلال أيام.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها بعد الهبوط
أبرز المواد
 وادي الدواسر.. اختتام دورتين تدريبيتين في أندية الحي ” للبنات “
منطقة مكة المكرمة
 الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة
أبرز المواد
 رئيس ضمك: أعتذر للنصر وجماهيره إن حدث خطأ غير مقصود
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع أمريكا واستعداده للمفاوضات
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال
أبرز المواد
 “تعليم الأفلاج” يعلن عن وظائف على لائحتي المستخدمين وبند الأجور
منطقة الرياض
 الجمعية السعودية لجراحة العظام تنظم “المؤتمر العلمي التاسع للجمعية”
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام
منطقة المدينة المنورة
“الفيفا” يطالب بتغيير نظام إقامة كأس الأمم الإفريقية

“الفيفا” يطالب بتغيير نظام إقامة كأس الأمم الإفريقية

أبرز المواد
“سدوس” قرية تراثية تنهض لسباق طواف الدراجات العالمي

“سدوس” قرية تراثية تنهض لسباق طواف الدراجات العالمي

ثقافة وفنون
الجامعة العربية ترفض بالإجماع “صفقة القرن”

الجامعة العربية ترفض بالإجماع “صفقة القرن”

أبرز المواد
مجددا خلال أيام.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها بعد الهبوط

مجددا خلال أيام.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها بعد الهبوط

أبرز المواد

“الفيفا” يطالب بتغيير نظام إقامة كأس الأمم الإفريقية

“الفيفا” يطالب بتغيير نظام إقامة كأس الأمم الإفريقية
http://almnatiq.net/?p=827137
المناطق - وكالات

اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، تغيير نظام إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية من كل عامين، إلى كل 4 أربعة أعوام.

وجاء اقتراح إنفانتينو، اليوم السبت، خلال اللقاء الإعلامي حول “تنمية المنافسات والبنية التحتية في إفريقيا”، بمركز محمد السادس بسلا المغربية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وعلق رئيس “الفيفا” خلال كلمته على تنظيم كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بقوله: “تنظمون كأس الأمم كل سنتين، من أجل تطوير الإمكانات والمداخيل المالية، لكنني أتساءل اليوم، هل استفادت القارة الإفريقية من تنظيم الكأس كل سنتين؟ هل حصل تطوير في الإمكانات والبنى التحتية؟”.

وأضاف: “طبعا لا شيء حصل، لذلك أقترح أن تنظموا كأس أمم إفريقيا كل 4 سنوات، وأتمنى أن تفكروا جيدا في هذا الاقتراح، لأن الكل سيستفيد، وستأخذ هذه المنافسة طابعا موندياليا مثلما نتمنى، ما سيجلب للقارة الإفريقية امتيازات كثيرة، على جميع المستويات”.

وتابع بالقول: “عائدات البطولة قد ترتفع 6 أضعاف، حال إقامتها كل 4 أعوام، وقد يتم تغيير الموعد إلى الصيف وفقا للظروف المناخية”، مطالبا بإقامة بطولات الناشئين في القارة السمراء كل عامين.

وفيما يتعلق بالتحكيم في القارة السمراء، أكد إنفانتينو: “التحكيم الإفريقي ما زال يعيش بعض المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالثقة، كما أن الفساد والرشوة ما زالا في المنافسات، أنا أسمع الكثير من الكلام، لقد بدأ العمل في مجال التحكيم منذ شهور مع الاتحاد الإفريقي لتجاوز كل المشاكل”.

روابط ذات صلة

الجامعة العربية ترفض بالإجماع “صفقة القرن”

الجامعة العربية ترفض بالإجماع “صفقة القرن”
مجددا خلال أيام.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها بعد الهبوط

مجددا خلال أيام.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها بعد الهبوط
الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة

الأهلي يتقاسم نقاط مباراته مع العدالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*