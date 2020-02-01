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تحت رعاية أمير المنطقة.. الشرقية تستضيف الملتقى السنوي للدفاع المدني

http://almnatiq.net/?p=827140
المناطق - الدمام

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الثلاثاء القادم ١٤٤١/٦/١٠ هـ الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020 والذي ينظمه الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر .. وصناعة المستقبل »، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين في فندق الشيراتون بمدينة الدمام .
وأكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
ورفع الفريق العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكداً أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر ( حفظهم الله ) على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله الكرام .

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