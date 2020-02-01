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محافظ جدة يرعى حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” غدا الأحد

محافظ جدة يرعى حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” غدا الأحد
http://almnatiq.net/?p=827142
المناطق - جده

يرعى صباح غدا الأحد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2- 6 /2 / 2020م المقبل، بمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

ويبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة 10:00 صباحًا من يوم الأحد المقبل، في القاعة الكبرى بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

ويشتمل المهرجان على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل الإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.
وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن المهرجان يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، لافتاً الانتباه إلى أن المسرح الجامعي أسهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

وأكد معالي مدير الجامعةأن رعاية سمو محافظ جدة لافتتاح مهرجان المسرحان الخليجي، وحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي هو دلالة على ما تحظاه الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها وأعمالها من دعم واهتمام من قبل سمو محافظ جدة وسمو وكيل محافظة جدة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات وتقديم مبادرات مميزة في مجالات الأنشطة الجامعية لا سيما المسرح الجامعي.

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