جثة في بحر قيال تستنفر مواقع التواصل.. وهذه حقيقتها!

المناطق- تبوك - علي العميري:

تداول مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للعثور على جثة وسط قفص حديد في في بحر قيال بمنطقة تبوك مما استفز كثير من مواقع التواصل لمعرفة أسباب تواجدها في هذه المنطقة.

وفي التفاصيل التي حصل عليها جوال منطقة تبوك أنه أثناء غوص أحد المقيمين لاحظ صندوق على هيئة قفص حديدي بداخلة جثة وعلى الفور قام بإبلاغ حرس الحدود ، وبدورها قامت فرق حرس الحدود بقطاع البدع على انزال غواصين في الموقع وتم استخراج القفص الحديدي وبداخله جثه.

وقام قطاع البدع بإبلاغ الجهات الامنية بشرطة البدع التي باشرت الموقع والطب الشرعي للكشف على الواقعة .

وأكدت مصادر رسمية ” لجوالكم”أنه اتضح أن الجثة التي بداخل القفص عبارة عن دميه لا اكثر وليست جثة حقيقيه .

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد صدور بيان من جهات الاختصاص .

