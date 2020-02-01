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انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً

منطقة حائل

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً
http://almnatiq.net/?p=827150

ينطلق غداً سباق الهجن داخل ميدان الهجن بمنطقة حائل بمشاركة أكثر من ألفي مطية من المملكة ودول الخليج، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل الحالي، الذي يقام بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن المنظم لسباقات الهجن بالمملكة وتستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎
وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي، أن فعاليات سباق الهجن ستنطلق ظهر غدٍ الأحد وتستمر السباقات بشكل يومي في تمام الساعة الواحدة ظهراً وتستمر لمدة 7 أيام، بعدد 60 شوطاً تتنافس فيها مختلف فئات الهجن “مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزول”، موضحا أن السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، مع أربعة أشواط للماراثون، مشيراً إلى أن جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس عليها ملاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.
وأضاف: “تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، منوهاً بأن موسم حائل يهدف إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم “.

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