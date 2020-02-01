احدث الأخبار

برلمانيون من إيطاليا والنمسا وفرنسا يعلنون انضمامهم إلى مبادرة “برلمانيون لأجل الأحواز”
أبرز المواد
 حرس الحدود يخلي بحارًا هنديًا فقد وعيه على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
أبرز المواد
 إعلان أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي
منطقة حائل
 انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً
منطقة حائل
 جثة في بحر قيال تستنفر مواقع التواصل.. وهذه حقيقتها!
منطقة تبوك
 محافظ جدة يرعى حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي الخامس بجامعة “المؤسس” غدا الأحد
منطقة مكة المكرمة
 الشرقية تستضيف الملتقى السنوي للدفاع المدني
المنطقة الشرقية
 “الفيفا” يطالب بتغيير نظام إقامة كأس الأمم الإفريقية
أبرز المواد
 “سدوس” قرية تراثية تنهض لسباق طواف الدراجات العالمي
ثقافة وفنون
 الجامعة العربية ترفض بالإجماع “صفقة القرن”
أبرز المواد
 مجددا خلال أيام.. طائرة إيرانية تنحرف عن مسارها بعد الهبوط
أبرز المواد
 وادي الدواسر.. اختتام دورتين تدريبيتين في أندية الحي ” للبنات “
منطقة مكة المكرمة
برلمانيون من إيطاليا والنمسا وفرنسا يعلنون انضمامهم إلى مبادرة “برلمانيون لأجل الأحواز”

برلمانيون من إيطاليا والنمسا وفرنسا يعلنون انضمامهم إلى مبادرة “برلمانيون لأجل الأحواز”

أبرز المواد
حرس الحدود يخلي بحارًا هنديًا فقد وعيه على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي بحارًا هنديًا فقد وعيه على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

أبرز المواد
إعلان أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي

إعلان أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي

منطقة حائل
انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً

منطقة حائل

تضمنت مشاركة أول امرأة سعودية

إعلان أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي

إعلان أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي
http://almnatiq.net/?p=827156
المناطق - حائل

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، التي تضمنت 60 مُشاركًا في فئة السيارات، و55 مُشاركًا في فئة الدراجات النارية، وستنطلق نهاية الأسبوع الجاري النسخة 15 للرالي، وستبدأ مراحله الأربعاء المُقبل على أن ينتهي في يوم السبت.

وجاء السائق السعودي يزيد الراجحي، الفائز بلقب النُسخ 2009 م2010م 2012م 2015م و2016م، للمشاركة في رالي 2020م، ولن تكون مهمة الراجحي بالسهلة أمام قائمةٍ قوية من المُنافسين .

ويأتي من بين أبرز الأسماء في القائمة الطويلة التي أعلنها الاتحاد السعودي ، فارس مشنأ الشمري، الفائز السابق بلقب الرالي 2017 م، والتشيكي أميروسلاف الذي احرز لقب نسخة 2013م وهو الأجنبي الوحيد الذي استطاع تحقيق المركز الأول وسط سيطرة واكتساح خليجي على ألقاب النسخ حيث توزعت بين السعودية “11 لقب” وقطر “2 لقب”، وتأتي مشاركة الروسي بوري جاداشين في نسخة 2008م ثاني أقوى مشاركة غير عربية بعد إحرازه للمركز الثاني، وكذلك مشاركة الفرنسي تييري مانيالدي الذي أحرز المركز الثاني في نسخة 2012م خلف صاحب المركز الأول يزيد الراجحي. ، ويأتي المتسابق السعودي ابراهيم المهنا الفائز بنسخة 2014 من الأسماء القوية المشاركة في رالي 2020 م، وياسر السعيدان الذي يأمل بأن يتصدر ترتيب المُتنافسين في الرالي نظير مشاركاته القوية في النسخ الماضية .

وتضمنت القائمة أسماء سائقين سعوديين، منهم: مطير الشمري و صالح عبدالعالي ومنيف السلماني وعمر اللاحم، وخالد أحمد الفريحي وأحمد عبد اللـه الشهيل ووليد التويجري وبدر باالخيل و طلال العاصمي وعبدالعزيز الشهري، إضافةً إلى أبناء حائل، وجميع المتسابقون يأملون في المُنافسة على لقب الرالي، وتسجيل اسم أول سائق سعودي يفوز بلقب الرالي مُنذ 15 عامًا.

ويتغيب عن رالي 2020 المتسابق السعودي عيسى الدوسري حامل لقب نسختي 2018 و 2019م، عن رالي حائل بسبب اصابته بكسر بسيط في الفقرة «12» في العمود الفقري، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي في الفريق لمنحه راحة لمدة لا تقل عن 4 أشهر عن مزاولة أي نشاط رياضي.
و ينتظر السائقون اختباراً حقيقاً لمهارتهم في القيادة والقدرة على الصمود نظراً للطبيعة المتنوعة في المنطقة والتي ستضفي المتعة والإثارة على السباق الذي يترقبه الكثيرون بشغف وحماس .
وفي سباق الدراجات الذي ضم 55 دراجا ، يتقدمهم عبدالمجيد الخليفي وأحمد الناصر ورياض العريفان وعبدالله الهلال، والمتسابق فيليب ويلسون، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة المتسابقة السعودية أفنان صالح كأول مشاركة نسائية في تاريخ رالي حائل .

روابط ذات صلة

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً

انطلاق سباق الهجن بموسم حائل غداً
رالي حائل.. مدرسة الأبطال وعاصمة الراليات

رالي حائل.. مدرسة الأبطال وعاصمة الراليات
انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل

انعقاد الإجتماع الثاني للجنة جائزة التميز الرياضي للاعبين ذوي الإعاقة بالمملكة في حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*