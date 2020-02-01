إعلان أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن أسماء المشاركين في بطولة رالي حائل نيسان الدولي 2020، التي تضمنت 60 مُشاركًا في فئة السيارات، و55 مُشاركًا في فئة الدراجات النارية، وستنطلق نهاية الأسبوع الجاري النسخة 15 للرالي، وستبدأ مراحله الأربعاء المُقبل على أن ينتهي في يوم السبت.

وجاء السائق السعودي يزيد الراجحي، الفائز بلقب النُسخ 2009 م2010م 2012م 2015م و2016م، للمشاركة في رالي 2020م، ولن تكون مهمة الراجحي بالسهلة أمام قائمةٍ قوية من المُنافسين .

ويأتي من بين أبرز الأسماء في القائمة الطويلة التي أعلنها الاتحاد السعودي ، فارس مشنأ الشمري، الفائز السابق بلقب الرالي 2017 م، والتشيكي أميروسلاف الذي احرز لقب نسخة 2013م وهو الأجنبي الوحيد الذي استطاع تحقيق المركز الأول وسط سيطرة واكتساح خليجي على ألقاب النسخ حيث توزعت بين السعودية “11 لقب” وقطر “2 لقب”، وتأتي مشاركة الروسي بوري جاداشين في نسخة 2008م ثاني أقوى مشاركة غير عربية بعد إحرازه للمركز الثاني، وكذلك مشاركة الفرنسي تييري مانيالدي الذي أحرز المركز الثاني في نسخة 2012م خلف صاحب المركز الأول يزيد الراجحي. ، ويأتي المتسابق السعودي ابراهيم المهنا الفائز بنسخة 2014 من الأسماء القوية المشاركة في رالي 2020 م، وياسر السعيدان الذي يأمل بأن يتصدر ترتيب المُتنافسين في الرالي نظير مشاركاته القوية في النسخ الماضية .

وتضمنت القائمة أسماء سائقين سعوديين، منهم: مطير الشمري و صالح عبدالعالي ومنيف السلماني وعمر اللاحم، وخالد أحمد الفريحي وأحمد عبد اللـه الشهيل ووليد التويجري وبدر باالخيل و طلال العاصمي وعبدالعزيز الشهري، إضافةً إلى أبناء حائل، وجميع المتسابقون يأملون في المُنافسة على لقب الرالي، وتسجيل اسم أول سائق سعودي يفوز بلقب الرالي مُنذ 15 عامًا.

ويتغيب عن رالي 2020 المتسابق السعودي عيسى الدوسري حامل لقب نسختي 2018 و 2019م، عن رالي حائل بسبب اصابته بكسر بسيط في الفقرة «12» في العمود الفقري، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي في الفريق لمنحه راحة لمدة لا تقل عن 4 أشهر عن مزاولة أي نشاط رياضي.

و ينتظر السائقون اختباراً حقيقاً لمهارتهم في القيادة والقدرة على الصمود نظراً للطبيعة المتنوعة في المنطقة والتي ستضفي المتعة والإثارة على السباق الذي يترقبه الكثيرون بشغف وحماس .

وفي سباق الدراجات الذي ضم 55 دراجا ، يتقدمهم عبدالمجيد الخليفي وأحمد الناصر ورياض العريفان وعبدالله الهلال، والمتسابق فيليب ويلسون، وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة المتسابقة السعودية أفنان صالح كأول مشاركة نسائية في تاريخ رالي حائل .