حرس الحدود يخلي بحارًا هنديًا فقد وعيه على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

المناطق _ جازان

تمكنت سفينة “فرسان” التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان صباح يوم السبت 7/ 6/ 1441هـ من إخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 40 عاماً، كان قد فقد وعيه على متن إحدى السفن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ لعام 1979م، واستمراراً في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) نداءً واردًا من كابتن السفينة (MARKAB) التي علم جيبوتي، يفيد بتعرّض أحد أفراد طاقم السفينة – هندي الجنسية – لفقدان الوعي وحاجته إلى إخلاء طبي، وجرى على الفور تحديد موقع السفينة ، وربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن السفينة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة ، وأخلي المريض على متن السفينة (فرسان) إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان ونُقل إلى المستشفى.