توجيه بالقبض على متحرش بالنساء أساء للجهات الأمنية

المناطق _ الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة لصحيفة ” عكاظ ” أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادي طريق عام من النساء بإحدى المناطق أثناء مرافقته لمجموعة من الشباب بسيارة تستقلهم جميعاً، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجب النظامية بحقه وبحق من معه لمشاركتهم له في تلك الأفعال المجرمة

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وطُمأنينته، وأن كل من يتجاوز سيكون تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن