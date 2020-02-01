” المرور ” يعلن عن إتاحة خدمة جديدة ينتظرها ملايين السائقين

المناطق _ الرياض

أتاحت الإدارة العامة للمرور اليوم خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية.

ونشر حساب المرور على “تويتر انفوجرافيك يوضح البدء في إتاحة خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية، وعلق : ” خدمة “الاعتراض على المخالفات المرورية” متاحة الآن عبر تطبيق “أبشر” للأجهزة الذكية”

وكان المرور قد أوضح سابقا شروط الاعتراض بحيث لا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتراض على مخالفة جرى الاعتراض عليها مسبقاً من خلال “أبشر” وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، كما لايمكن تقديم اعتراض آلي جديد في حالة وجود اعتراض قيد المعالجة.