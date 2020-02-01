شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على المتحرشين بفتيات في ⁧‫عرعر‬⁩

عرعر _ خالد الضبيبي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية أنه وبالإشارة الى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر ، وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي

فقد أسفرت إجراءات الاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك ، مواطنين إثنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر ، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .