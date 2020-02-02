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كأس الأمير محمد بن سلمان : الفيحاء يحسم ديربي المجمعة بهدفين مقابل هدف

كأس الأمير محمد بن سلمان : الفيحاء يحسم ديربي المجمعة بهدفين مقابل هدف
http://almnatiq.net/?p=827221
المناطق _ الرياض

حسم الفيحاء ديربي المجمعة وتغلب على ضيفه الفيصلي 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة الـ 16 من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
تقدم الفيصلي عن طريق يوسف الجبلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36، قبل أن يرد الفيحاء سريعاً بعد 3 دقائق عن طريق التشيلي كارلوس فيلانويفا إثر انفراده بالمرمى ليراوغ الحارس وأودع الكرة في الشباك.
وفي الدقيقة 91 تمكن عبدالكريم القحطاني من تسجيل هدف الفوز للفيحاء من كرة عرضية استقبلها بتسديدة في المرمى.
وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده لـ 21 نقطة في المركز العاشر فيما توقف رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

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