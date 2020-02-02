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الأخضر تحت 16 عاما يدشّن معسكره في الرياض وإسبانيا استعدادا لكأس آسيا

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الأخضر تحت 16 عاما يدشّن معسكره في الرياض وإسبانيا استعدادا لكأس آسيا

الأخضر تحت 16 عاما يدشّن معسكره في الرياض وإسبانيا استعدادا لكأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=827227
المناطق - الرياض

دشّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينتي الرياض وإليكانتي الإسبانية، الذي يمتد حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.
وأجرى الأخضر صباح اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.
واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي عبدالوهاب الحربي (24) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بلال الدواء، ونواف شيعان، وحامد المختار، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وعبدالمجيد العنزي، وعبدالله الصويلح، وسعد القحطاني، وإبراهيم الزهراني، وسعود التمبكتي، ونايف زياد، وصهيب الزيد، وفواز المطيري، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفيصل العبدالواحد، ومالك حمزة، ومهند برناوي، ومهدي العبود، ومهند براح، وعلى عبدالرؤوف، وماجد الخليفة، وعمار الخيبري.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الاثنين القادم إلى مدينة إليكانتي الإسبانية لاستكمال المعسكر الإعدادي الذي يتخلله عدد من المباريات الودية أمام منتخبات السويد، المجر، والتشيك.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا قد أعلن تأهله لكأس آسيا بعد تصدّره لمجموعته في التصفيات التي أقيمت منافستها في الخُبر شهر سبتمبر الماضي، التي ضمت إلى جانبه منتخبات عمان وسوريا وباكستان.

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