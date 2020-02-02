طلبات التنفيذ تتراجع.. 69 ألف طلب بـ18 مليار ريال في شهر

المناطق - الرياض

أوضحت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال ربيع الثاني الماضي 1441، بلغ أكثر من 69 ألف طلب تنفيذ، بنقص قدره 1% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي.

إلا أن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ربيع الثاني، التي بلغت أكثر من 18 مليار ريال، زادت بمقدار 37% من المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 94% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2445 و4441 طلب تنفيذ، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرا بين 35 ألف و78 ألف طلب تنفيذ.