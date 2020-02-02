العالمة السعودية حياة سندي .. سفيرة عالمية لشراكة الصحة والتنمية في G20

المناطق - الرياض

في وقت تلقت العالمة السعودية الدكتورة حياة سندي، دعوة من مجموعة العشرين لتصبح السفيرة العالمية لشراكة الصحة والتنمية بالمجموعة، أكد المنسق العام لشراكة الصحة والتنمية والرئيس التنفيذي للاستدامة السيادية بمجموعة العشرين آلن دونيللي، الذي وجه الدعوة للسندي، رغبتهم في الاستفادة من النشاط الواسع لها من أجل إيصال رسائل شراكة الصحة والتنمية بمجموعة العشرين للأوساط السياسية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية العالمية، عبر نشاطاتها ومشاركاتها في الفعاليات والمؤتمرات وحلقات النقاش بما يساعد على ربط شراكة الصحة والتنمية مع صانعي السياسات والمهتمين على المستوى العالمي.

واعتبر الخلفية المعرفية والعلمية للدكتورة حياة، التي صممت واخترعت مجسا لتشخيص ومعالجة المرضى بتكلفة منخفضة، تمثل رصيدا وقوة دفع كبيرة لشراكة الصحة والتنمية لمجموعة العشرين.

وأثنى آلن على السفراء العالميين الذين يمثلون شراكة الصحة والتنمية، وقال نتطلع دائما لأفكارهم وما يسدونه من نصائح وتوجيهات تفتح آفاقا جديدة للمستقبل. يذكر أن شراكة الصحة والتنمية بمجموعة العشرين تضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة منهم عضو البرلمان الأوروبي، إلمار بروك، وعضو لجنة الصناعة، والبحث والطاقة، النمساوي بول روبيج، وعضو مجلس اللوردات اللورد الرايت هون؛ وعضو البرلمان البرتغالي ريكاردو بابتيستا ليتي، ومؤسس شركاء ميراسينس، وكبير المستشارين في الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية الياباني السيد فيليب فوشيت، والمدير العام لمركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الصحية بجامعة الملك سعود والعميد بالنيابة بكلية الفارابي الطبية بالرياض عبدالله محمد الدهمش، وعضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، الرئيس السابق للاتحاد السعودي للسيارات مشعل بن فهد السديري، بحسب “عكاظ”.