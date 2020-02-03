قرية تراثية سعودية تستعد لسباق طواف الدراجات العالمي

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عقود من الهجران وجدران طينية كادت أن تتهاوى مع مرور الزمن، عصفت بها رياح عجزت عن محوها، نهضت القرية التراثية “سدوس” وأزيح الستار عنها، حيث ستشهد انطلاقة طواف السعودية للدراجات الهوائية في مرحلته الثانية، يوم الأربعاء المقبل، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة، حيث استبق الاتحاد السعودي للدراجات، الفعالية باجتماعات ماراثونية مع عدد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة.

مسارات انطلاق المرحلة الثانية لطواف الدراجات:

وبحسب “العربية”، رسمت الجهات المختصة مسارات انطلاق المرحلة الثانية من حصن سدوس شمال غربي الرياض حتى طريق تركي الأول بمسافة 182 كلم، وسيشارك130 دراجاً يتنافسون في سباق لا يخلو من الإثارة نحو قصر “المصمك” في قلب العاصمة السعودية الرياض، على 5 مراحل، وبمسافة تصل إلى 774 كلم، في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات. “uci” بالتنسيق مع الاتحاد.

لماذا سدوس؟

تعد بلدة سدوس القريبة من الرياض باتجاه الشمال الغربي واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في وسط الجزيرة العربية، حيث احتضنت معالم أثرية من أهمها: مسلة لافتة عليها نقوش وكتابات تعود إلى عصور قديمة تؤكد أهمية البلدة.

دراسة ألمانية عن سدوس:

تعتبر دراسة المدن والحواضر من خلال تتبع أسسها المعمارية وبنيتها التخطيطية وربطها بالأعراف الاجتماعية والتقاليد السائدة لدى سكان تلك المدن والحواضر، من أهم ما يمكن تقديمه لإثراء الجانب التاريخي والحضاري لتلك الأماكن، هذا ما حصل مع العالم والمهندس المعماري كريستوف هانكه الذي حصل على الدكتوراه من جامعة كيسر زلاوترن الألمانية عام 2004م نظير الدراسة العلمية التي قدمها عن سدوس تحت عنوان (سدوس نموذج للقرية النجدية بالمملكة العربية السعودية )

سدوس القرية النجدية:

– قرية سعودية، تبعد عن الرياض 70 كلم باتجاه الشمال الغربي.

– إحدى مدن العارض أحد الأقاليم التاريخية التي كانت تتألف منها منطقة نجد.

– تقع في الجزء الأعلى من وادي وتر (صلبوخ)، وعلى بعد ثلاثة أميال من جهة الشرق.

– منها تقع حزوى التي كانت تعرف بالسدوسية ووردت في أشعار القدماء.

– تمتد البلدة على حوض سدوس.

– تعد واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في منطقة وسط الجزيرة العربية.

– عرفت باسم القرية، واحتضنت معالم أثرية في غاية الأهمية.

– بها مسلة لافتة عليها نقوش وكتابات تعود إلى عصور قديمة تؤكد أهمية البلدة كإحدى الحواضر في الجزيرة العربية.

– يوجد بالمنطقة القصر القديم الذي ينسب بناؤه لسليمان بن داود عليهما السلام.

– بها كتابات قديمة على حجرين عثرت عليهما جامعة الملك سعود في سدوس في التسعينيات من القرن الماضي. ونقلتهما لمتحف الجامعة بالرياض.

– عثر بها على نقوش قديمة عثر عليها في السلسلة الجبلية شمال سدوس، وهي أحرف مسند جنوبي يقدر عمرها ما بين 2000 إلى 3000 عام.

– . ذكرت المصادر التاريخية بأن أول استقرار في المنطقة هو لقبيلة هزان الأولى البائدة.

– تلاها استقرار قبيلتي طسم وجديس قبل الميلاد، وكان نفوذ طسم يشمل بلادا واسعة منها سدوس.

– سكن المنطقة بنو سدوس بن شيبان من بني ذهل، وبنو حنيفة، والجميع من بكر بن وائل، وكان استقرارهم فيها قبل الإسلام بقرنين من الزمان تقريبا.

– مر لويس بيلي بسدوس في 3 مارس (آذار) عام 1865م، وذكر في كتابه “رحلة إلى الرياض”: لقد توقفنا هذا المساء في سدوس التي كانت عبارة عن مجموعة مزارع صغيرة وجميلة ولطيفة، اجتمع بعضها إلى البعض الآخر في الوادي حول حصن صغير.. لقد كانت المنازل وجدران الحدائق في سدوس أنيقة ومتصلة، مما يدل على عدم وجود العدوان والعنف”. كما قام لوريمر بتحديد عدد منازل سدوس، وذكر أن منازله 160 منزلا.